07:42, 8 августа 2025Экономика

США решили нанести еще один удар по Швейцарии

FT: Под новые пошлины США попали килограммовые золотые слитки
Кирилл Луцюк

Фото: Mike Segar / Reuters

В США килограммовые золотые слитки оказались в категории товаров, которые облагаются новыми пошлинами. Об этом сообщило издание Financial Times.

Предполагается, что такая мера станет еще одним ударом по экономике Швейцарии, которая считается крупнейшим в мире центром переработки этого драгоценного металла. Отмечается также, что торговля на крупнейшем рынке фьючерсов на золото Comex идет в основном в килограммовых слитках. Кроме того, золото входит в список основных товаров, которые Швейцария экспортирует в США.

Как пишет FT, соответствующее решение Вашингтона чревато переворотом на мировом рынке драгоценных металлов.

До этого воздействие американских пошлин на экономику Швейцарии назвали ужасным сценарием. предполагается, что 39-процентные тарифы США окажутся «чудовищным бременем», которое сделает невозможным ведение экспортного бизнеса, работающего в технологической отрасли.

