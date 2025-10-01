Мир
08:28, 1 октября 2025

Шатдаун правительства в США стал неизбежен

Сенат США вернется к работе 1 октября, шатдаун стал неизбежен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Сенат США завершил сессию во вторник, 30 сентября, и вернется к работе только в 17.00 по московскому времени 1 октября. Об этом пишет РИА Новости.

Шатдаун американского правительства стал неизбежен. Перерыв был объявлен по просьбе лидера большинства в сенате Джона Туна и по единогласному решению.

Сенат США не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий.

Ранее республиканец Тед Круз Шатдаун выступил с прогнозом, что шатдаун в Соединенных Штатах может продлиться несколько недель. По его мнению, шатдаун наступит по вине Демократической партии. Демократы хотят тем самым сказать, что не одобряют политику главы США Дональда Трампа, высказал мнение Круз.

