Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:01, 1 октября 2025Мир

Американский сенатор спрогнозировал шатдаун правительства на несколько недель

Сенатор Круз: Шатдаун в США может продлиться несколько недель
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Шатдаун в Соединенных Штатах может продлиться несколько недель. С таким прогнозом выступил американский сенатор-республиканец (от штата Техас) Тед Круз в эфире Fox News.

«Шатдаун может длиться несколько дней, он может длиться неделями», — отметил он.

Как считает политик, шатдаун в Штатах наступит по вине Демократической партии. Демократы хотят тем самым сказать, что не одобряют политику главы США Дональда Трампа, высказал мнение Круз.

Ранее сообщалось, что Сенат США не принял законопроекты о финансировании работы правительства. В стране действительно вероятен шатдаун, до него остается несколько часов.

В свою очередь, Дональд Трамп сообщил, что нельзя считать временное прекращение работы федерального правительства неизбежным.

До этого вице-президент страны Джей Ди Вэнс рассказал, что правительство США может приостановить работу из-за нежелания демократов принять «правильное решение».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    Жители Подмосковья заметили северное сияние

    Американский сенатор спрогнозировал шатдаун правительства на несколько недель

    Сексолог рассказала о самом распространенном скрытом фетише

    Политолог рассказал о начале нового этапа в истории Европы

    Свекровь прокляла порнозвезду Бонни Блю из-за нежелания делиться деньгами

    Эмили Ратаковски снялась в прозрачном нижнем белье

    Плакаты ВСУ с пленными немцами вызвали скандал в Германии

    Навроцкий раскритиковал Зеленского после слов о России и Балтийском море

    США захотели передавать Украине средства из замороженных российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости