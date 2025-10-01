Американский сенатор спрогнозировал шатдаун правительства на несколько недель

Шатдаун в Соединенных Штатах может продлиться несколько недель. С таким прогнозом выступил американский сенатор-республиканец (от штата Техас) Тед Круз в эфире Fox News.

«Шатдаун может длиться несколько дней, он может длиться неделями», — отметил он.

Как считает политик, шатдаун в Штатах наступит по вине Демократической партии. Демократы хотят тем самым сказать, что не одобряют политику главы США Дональда Трампа, высказал мнение Круз.

Ранее сообщалось, что Сенат США не принял законопроекты о финансировании работы правительства. В стране действительно вероятен шатдаун, до него остается несколько часов.

В свою очередь, Дональд Трамп сообщил, что нельзя считать временное прекращение работы федерального правительства неизбежным.

До этого вице-президент страны Джей Ди Вэнс рассказал, что правительство США может приостановить работу из-за нежелания демократов принять «правильное решение».