Сенат США отклонил законопроекты о финансировании работы правительства

В Сенате США отклонили законопроекты о финансировании правительства

Сенат Конгресса Соединенных Штатов не принял законопроекты о финансировании работы правительства. В стране действительно вероятен шатдаун, до него остается несколько часов, пишет ТАСС.

Дело в том, что ранее были отклонены оба предложения по предотвращению приостановки финансирования работы правительства.

В поддержку законопроекта, позволяющего избежать шатдауна, выступили 55 членов Сената. При этом 45 голосующих отвергли предложение республиканцев.

Не удалось поддержать и законопроект, внесенный демократами. Против него проголосовали 53 человека. В свою очередь, поддержку выразили 47 сенаторов.

Ранее глава Штатов Дональд Трамп сообщил, что нельзя считать временное прекращение работы федерального правительства неизбежным.

До этого стало известно, что президент США планирует 29 сентября встретиться с лидерами обеих партий в Конгрессе. Политик намерен обсудить с ними меры по предотвращению шатдауна.