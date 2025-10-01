Мир
04:36, 1 октября 2025Мир

Сенат США отклонил законопроекты о финансировании работы правительства

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Сенат Конгресса Соединенных Штатов не принял законопроекты о финансировании работы правительства. В стране действительно вероятен шатдаун, до него остается несколько часов, пишет ТАСС.

Дело в том, что ранее были отклонены оба предложения по предотвращению приостановки финансирования работы правительства.

В поддержку законопроекта, позволяющего избежать шатдауна, выступили 55 членов Сената. При этом 45 голосующих отвергли предложение республиканцев.

Не удалось поддержать и законопроект, внесенный демократами. Против него проголосовали 53 человека. В свою очередь, поддержку выразили 47 сенаторов.

Ранее глава Штатов Дональд Трамп сообщил, что нельзя считать временное прекращение работы федерального правительства неизбежным.

До этого стало известно, что президент США планирует 29 сентября встретиться с лидерами обеих партий в Конгрессе. Политик намерен обсудить с ними меры по предотвращению шатдауна.

