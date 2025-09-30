Трамп сделал прогноз насчет возможного шатдауна в США

Трамп: Шатдаун правительства США «не неизбежен, но вероятен»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нельзя считать временное прекращение работы федерального правительства неизбежным. При этом он счел данный вариант развития событий вполне вероятным, пишет ТАСС.

«Так что ничего не является неизбежным, но я бы сказал, что это, вероятно, вполне возможно», — уточнил он в разговоре с журналистами.

До этого глава Белого дома допустил возможность шатдауна, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября текущего года не достигнут консенсуса по законопроекту, который предусматривал бы продолжение финансирования.

В свою очередь, американский вице-президент страны Джей Ди Вэнс заявил, что правительство США может приостановить работу из-за нежелания демократов принять «правильное решение».

До этого Дональд Трамп допустил шатдаун правительства на фоне того, что Сенат отклонил законопроект о финансировании.

Дело в том, что инстанция отклонила законопроект о временном бюджете, который подразумевал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Новый финансовый год в Штатах начнется 1 октября.