Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:21, 8 августа 2025Экономика

Раскрыта причина рекордного подорожания золота

Аналитик Мильчакова: Попытки Трампа насолить Швейцарии взвинтили цены на золото
Дмитрий Воронин

Фото: Alessia Pierdomenico / Shutterstock / Fotodom  

Причиной роста стоимости золота до рекордных уровней, произошедшего 8 августа, стала попытка президента США Дональда Трампа «насолить» Швейцарии путем введения пошлин в том числе на импорт золотых слитков весом более килограмма. Ее раскрыла ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, по словам которой «по-видимому, такое решение стало причиной для резких колебаний цен на золото». С соответствующим комментарием ознакомилась «Лента.ру».

«С июня 2024-го по июнь 2025 года Швейцария экспортировала в США золота на сумму более 61 миллиардов долларов, но теперь эта сумма будет обложена пошлиной в 39 процентов», — отметила эксперт, констатировав, что при сохранении объемов поставок Берн будет «дарить» Вашингтону 24 миллиарда долларов в год.

Она также подчеркнула, что Швейцария до сих пор была крупным поставщиком золота из Великобритании в США, в связи с чем тарифы на импорт золота также могут нанести ущерб и Лондону.

В ходе торгов на бирже Comex котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл достигали 3534,1 доллара за унцию, что является историческим максимумом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо вообще прекратить стрельбу». Что предложил Лукашенко для достижения перемирия между Россией и Украиной?

    Россиянин сделал предложение руки и сердца стюардессе на борту самолета

    Российские войска выбили ВСУ из крупных опорных пунктов

    Стало известно о новой тактике наступления ВС России в Константиновке

    В Европе заявили об осознании украинцами одного факта о конфликте

    Назван самый полезный способ приготовления яиц

    Раскрыта причина обрыва канатной дороги на российском курорте

    Эмили Ратаковски сняли в бикини во время отдыха с полуголым возлюбленным

    Раскрыта причина рекордного подорожания золота

    СК отреагировал на обрыв канатной дороги на российском курорте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости