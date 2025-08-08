Раскрыта причина рекордного подорожания золота

Аналитик Мильчакова: Попытки Трампа насолить Швейцарии взвинтили цены на золото

Причиной роста стоимости золота до рекордных уровней, произошедшего 8 августа, стала попытка президента США Дональда Трампа «насолить» Швейцарии путем введения пошлин в том числе на импорт золотых слитков весом более килограмма. Ее раскрыла ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, по словам которой «по-видимому, такое решение стало причиной для резких колебаний цен на золото». С соответствующим комментарием ознакомилась «Лента.ру».

«С июня 2024-го по июнь 2025 года Швейцария экспортировала в США золота на сумму более 61 миллиардов долларов, но теперь эта сумма будет обложена пошлиной в 39 процентов», — отметила эксперт, констатировав, что при сохранении объемов поставок Берн будет «дарить» Вашингтону 24 миллиарда долларов в год.

Она также подчеркнула, что Швейцария до сих пор была крупным поставщиком золота из Великобритании в США, в связи с чем тарифы на импорт золота также могут нанести ущерб и Лондону.

В ходе торгов на бирже Comex котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл достигали 3534,1 доллара за унцию, что является историческим максимумом.