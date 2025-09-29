Стоимость золота подскочила до очередной рекордной отметки

Мировые цены на золото впервые поднялись выше $3850 за унцию

Биржевая цена золота подскочила в понедельник, 29 сентября, до очередного рекорда, впервые превысив 3850 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала она росла на 1,2 процента, до 3854,75 доллара.

Золото стабильно дорожает уже несколько месяцев, а на прошлой неделе его стоимость регулярно обновляла исторические максимумы.

С начала года стоимость драгметалла выросла почти в полтора раза на фоне спроса со стороны Центробанков, ослабления доллара и общей нестабильности рынков, связанного в том числе с введением администрацией Дональда Трампа импортных пошлин на товары из различных стран.

Сейчас золото растет в цене с учетом планов Федрезерва продолжить снижение ставок, а также в связи с опасениями по поводу шатдауна, отмечает аналитик UBS Джованни Стауново.

Приостановка работы федеральных учреждений США может произойти уже на этой неделе, поскольку срок действия закона об их временном финансировании истекает 30 сентября. Трамп в свете такой перспективы планирует встретиться с лидерами республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате.