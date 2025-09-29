Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:49, 29 сентября 2025Экономика

Стоимость золота подскочила до очередной рекордной отметки

Мировые цены на золото впервые поднялись выше $3850 за унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Биржевая цена золота подскочила в понедельник, 29 сентября, до очередного рекорда, впервые превысив 3850 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала она росла на 1,2 процента, до 3854,75 доллара.

Золото стабильно дорожает уже несколько месяцев, а на прошлой неделе его стоимость регулярно обновляла исторические максимумы.

С начала года стоимость драгметалла выросла почти в полтора раза на фоне спроса со стороны Центробанков, ослабления доллара и общей нестабильности рынков, связанного в том числе с введением администрацией Дональда Трампа импортных пошлин на товары из различных стран.

Сейчас золото растет в цене с учетом планов Федрезерва продолжить снижение ставок, а также в связи с опасениями по поводу шатдауна, отмечает аналитик UBS Джованни Стауново.

Приостановка работы федеральных учреждений США может произойти уже на этой неделе, поскольку срок действия закона об их временном финансировании истекает 30 сентября. Трамп в свете такой перспективы планирует встретиться с лидерами республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны Британии обратился к Путину

    На Украине попросили признать войну России и НАТО

    Дасаев оценил возможный запрет на добивание после исполнения пенальти

    Внутренности новой PS5 показали на видео

    Три женщины оттаскали россиянку за дреды и избили ногами по одной причине

    10-сантиметровую луковицу извлекли из россиянина

    Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции против пыток

    Проект федерального бюджета внесли в Госдуму на дисках

    Жену британского политика во время задержания спрашивали о Лаврове

    Показано роскошное убранство поезда западных лидеров для поездок на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости