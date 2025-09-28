Трамп обсудит с лидерами Конгресса возможные меры предотвращения шатдауна в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует в понедельник, 29 сентября, встретиться с лидерами обеих партий в Конгрессе. Политик намерен обсудить с ними меры по предотвращению шатдауна, написало агентство Associated Press.

Как указано, Трамп примет в Белом доме спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона, лидера республиканцев в Сенате Джона Тьюна, а также лидеров демократического меньшинства в нижней и верхней палате Конгресса — Хакима Джеффриса и Чака Шумера.

На днях Дональд Трамп в соцсетях написал, что не намерен встречаться с лидерами демократов в Конгрессе для обсуждения мер по предотвращению шатдауна. По мнению политиков, такая встреча «не может быть продуктивной».

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов усиленно готовятся к возможной приостановке работы правительства. Как уточняется, что шатдаун может наступить уже 1 октября. Однако в этот раз правительство решило не отправлять сотрудников ведомств в отпуск, а просто сократить часть работников.