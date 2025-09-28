Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:20, 28 сентября 2025Мир

Трамп обсудит с лидерами Конгресса возможные меры предотвращения шатдауна

Трамп обсудит с лидерами Конгресса возможные меры предотвращения шатдауна в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Joyce N. Boghosian / US White House via Global Look P / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует в понедельник, 29 сентября, встретиться с лидерами обеих партий в Конгрессе. Политик намерен обсудить с ними меры по предотвращению шатдауна, написало агентство Associated Press.

Как указано, Трамп примет в Белом доме спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона, лидера республиканцев в Сенате Джона Тьюна, а также лидеров демократического меньшинства в нижней и верхней палате Конгресса — Хакима Джеффриса и Чака Шумера.

На днях Дональд Трамп в соцсетях написал, что не намерен встречаться с лидерами демократов в Конгрессе для обсуждения мер по предотвращению шатдауна. По мнению политиков, такая встреча «не может быть продуктивной».

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов усиленно готовятся к возможной приостановке работы правительства. Как уточняется, что шатдаун может наступить уже 1 октября. Однако в этот раз правительство решило не отправлять сотрудников ведомств в отпуск, а просто сократить часть работников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Глава МИД назвал главное условие для завершения конфликта

    Трамп обсудит с лидерами Конгресса возможные меры предотвращения шатдауна

    На Украине объявили в розыск российскую актрису

    В России указали на потерю рейтинга европейскими лидерами из-за Украины

    Расчет БПЛА ВДВ уничтожил украинский дрон

    В Госдуме захотели запретить снижать ставки по вкладам участников СВО

    Еще в трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Саркози удивился своему приговору

    В Госдуме призвали украинцев выбрать другого президента

    Над Балтийским морем заметили кружащий самолет ВМС США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости