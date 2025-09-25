В США начали готовиться к приостановке работы правительства

Politico: Белый дом начал готовить планы массовых увольнений на случай шатдауна

Власти Соединенных Штатов усиленно готовится к возможной приостановке работы правительства. Об этом пишет Politico.

По данным издания, административно-бюджетное управление Белого дома оповестило ведомства о необходимости составления планов массовых увольнений.

Уточняется, что шатдаун может наступить уже 1 октября. Однако в этот раз правительство решило не отправлять сотрудников ведомств в отпуск, а просто сократить часть сотрудников. Помимо этого, как отмечается в статье, могут быть закрыты некоторые программы и проекты.

В статье, кроме того, подчеркивается, что администрация не планирует вновь набирать на работу сокращенных сотрудников.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в стране возможен шатдаун правительства на фоне того, что Сенат отклонил законопроект о финансировании.