Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

Стоимость золота впервые в истории превысила $3790 за унцию

Мировые цены на золото 23 сентября в очередной раз обновили исторический рекорд. В понедельник стоимость драгметалла поднялась выше 3750 долларов за тройскую унцию, а сегодня впервые превысила 3790, свидетельствуют данные торгов.

На максимуме золото доходило почти до 3795 долларов за унцию, к моменту написания материала показатель рос на 0,41 процента, до 3790,55.

Золото в последние месяцы стабильно дорожает, обновляя максимумы и выполняя функции актива-убежища на фоне ослабления доллара и общей нестабильности рынков. Так, в первые дни после введения импортных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа рекорд составлял около 3080 долларов за унцию.

Ранее стало известно, что российские запасы золота сократились до минимума с весны 2023 года. При этом их стоимость из-за ценовой динамики выросла в августе до рекордных 255 миллиардов долларов.