Экономика
10:29, 22 сентября 2025Экономика

Цена золота снова побила рекорд

Цена золота выросла до 3751,4 доллара
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Стоимость золота в очередной раз побила рекорд. Во время торгов в понедельник, 22 сентября, цена декабрьского фьючерса на драгметалл на бирже Comex выросли на 1,23 процента, до 3751,4 доллара за унцию.

Спрос на драгоценный металл сохраняется на фоне смягчения денежно-кредитной политики США. Федеральная резервная система, которая выполняет функции Центрального банка в стране, в сентябре впервые с конца прошлого года приняла решение снизить ставку до 4–4,25 процента.

Эксперты полагают, что к концу текущего года стоимость драгоценного металла может превысить 4 тысячи долларов. Причиной стала геополитическая нестабильность, которую стимулируют торговые войны, а также эскалация на Ближнем Востоке, рост напряженности вокруг Венесуэлы и обсуждение новых санкций против России, пояснил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

В такие периоды центробанки разных стран активно пополняют свои резервы за счет золота, а разгоняемый спрос повышает цены, добавил аналитик «БКС Мир инвестиций» Николай Масликов.

