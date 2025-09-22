Цена золота снова побила рекорд

Цена золота выросла до 3751,4 доллара

Стоимость золота в очередной раз побила рекорд. Во время торгов в понедельник, 22 сентября, цена декабрьского фьючерса на драгметалл на бирже Comex выросли на 1,23 процента, до 3751,4 доллара за унцию.

Спрос на драгоценный металл сохраняется на фоне смягчения денежно-кредитной политики США. Федеральная резервная система, которая выполняет функции Центрального банка в стране, в сентябре впервые с конца прошлого года приняла решение снизить ставку до 4–4,25 процента.

Эксперты полагают, что к концу текущего года стоимость драгоценного металла может превысить 4 тысячи долларов. Причиной стала геополитическая нестабильность, которую стимулируют торговые войны, а также эскалация на Ближнем Востоке, рост напряженности вокруг Венесуэлы и обсуждение новых санкций против России, пояснил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

В такие периоды центробанки разных стран активно пополняют свои резервы за счет золота, а разгоняемый спрос повышает цены, добавил аналитик «БКС Мир инвестиций» Николай Масликов.