Экономика
07:26, 11 сентября 2025Экономика

Ценам на золото предсказали скачок

«Известия»: К концу 2025-го цена на золото может превысить $4 тыс. за унцию
Вячеслав Агапов

Фото: Pixabay

К концу 2025-го цена на золото может превысить четыре тысячи долларов за унцию. Рекордный скачок предсказали опрошенные газетой «Известия» эксперты.

С начала года считающийся одним из самых надежных активов подорожал на 35 процентов — фьючерсные контракты на покупку золота в сентябре превысили 3,7 тысячи долларов за унцию.

Причиной подорожания драгоценного металла стала геополитическая нестабильность, которую стимулируют торговые войны, а также эскалация на Ближнем Востоке, рост напряженности вокруг Венесуэлы и обсуждение новых санкций против России, пояснил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров .В такие периоды центробанки разных стран активно пополняют свои резервы за счет золота, а разгоняемый спрос повышает цены, добавил аналитик «БКС Мир инвестиций» Николай Масликов.

Как полагает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов, до конца года золото может подорожать до четырех тысяч долларов за унцию. Финансовый советник Анна Усенко считает, что цена вырастет еще сильнее — выше 4,2 тысячи долларов. Причиной такого развития событий может стать усиление торговой войны между Китаем и Штатами или усиление конфликта на Ближнем Востоке, допустил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

По мнению члена Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислава Паулаускаса, сейчас на золото смотрят как на страховку от валютных рисков и санкций.

    Все новости