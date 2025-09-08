Экономика
07:12, 8 сентября 2025

Экономист рассказал о лучших способах хранить сбережения

Экономист Паулаускас: Стоит пересмотреть привычные сценарии сбережения средств
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На сегодня в вопросе сбережения средств пришло время пересмотреть привычные сценарии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

Эксперт отметил, что сегодня на золото смотрят как на «страховку» от валютных рисков и санкций, поскольку его нельзя напечатать больше, как рубли или доллары, и именно эта ограниченность делает металл надежным. Вместе с тем хранение слитков требует затрат, а при продаже учитывается налоговая база, к тому же теперь операции свыше миллиона рублей подлежат контролю со стороны финмониторинга, что может добавить вопросов от банка, добавил он.

«Цифровые активы — еще один ответ на вопрос, как сохранить капитал. Биткоин называют "цифровым золотом" не случайно: его предложение ограничено, он вне политических решений, а хранение упрощено до пары кликов в приложении. Да, волатильность пугает, но именно поэтому криптовалюта рассматривается как инструмент для тех, кто готов к длинной дистанции. Важно помнить: расплачиваться криптой в России нельзя, а налоги платить придется по установленным правилам», — рассказал эксперт.

По мнению экономиста ставки на доллары и евро на сегодня считаются устаревшими. При этом, отметил он, банки по рублевым вкладам предлагают двузначные проценты, а страховая система защиты вкладов недавно расширена: долгосрочные безотзывные депозиты теперь подпадают под повышенный лимит возмещения.

Даже внутри банковской системы появляются инструменты, которые могут конкурировать с «деньгами в тумбочке» и выигрывают за счет доходности.

Станислав ПаулаускасЭкономист

«На фоне всего этого выбор очевиден: полагаться только на один инструмент небезопасно. Сбережения требуют комбинации. Часть можно разместить в рублевых вкладах или облигациях, обеспечивая доходность и государственные гарантии. Часть — в золоте, как в защите от инфляционных и валютных рисков. А для тех, кто готов к цифровым технологиям и понимает риски, уместна доля в криптовалютах. Такой подход позволяет не зависеть от одного канала и снижает уязвимость перед изменениями на рынке», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова допустила, что осенью 2025 года затяжное укрепление рубля к доллару может прекратиться, и к концу года курс американской валюты с большой долей вероятности достигнет 85-90 рублей. Факторы, которые помогли российской валюте укрепиться, уже перестают работать, а уровень расходов федерального бюджета и потребления продолжает быть высоким.

    Все новости