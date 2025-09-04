Экономика
10:32, 4 сентября 2025Экономика

Рублю спрогнозировали резкое ослабление к доллару

Глава «Эксперт РА» Чекурова: К концу года доллар может окрепнуть до 90 рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Осенью 2025 года затяжное укрепление рубля к доллару может прекратиться, к концу года курс американской валюты с большой долей вероятности достигнет 85-90 рублей. Такой прогноз дала глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, ее слова приводит ТАСС.

Факторы, которые помогли российской валюте укрепиться к доллару в начале года, уже перестают работать, отметила руководитель агентства. В то же время уровень расходов федерального бюджета и потребления продолжает быть высоким. Последний фактор мешает преодолеть сохраняющийся на внутреннем рынке дисбаланс спроса и предложения, пояснила Чекурова. Курс евро к концу 2025 года аналитики агентства «Эксперт РА» прогнозируют в диапазоне от 100 до 105 рублей. Что касается котировок китайского юаня, то они, скорее всего, достигнут 12-12,5 рубля.

К числу основных причин ожидаемого осенью ослабления курса рубля к ведущим мировым валютам эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ранее отнес ожидаемое снижение ключевой ставки Центробанка и возможную отмену обязательной продажи валютной выручки российских экспортеров. Все это, полагает аналитик, подтолкнет курс доллара в район 85-90 рублей.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, прогнозирует еще более резкое укрепление американской валюты. Согласно ее ожиданиям, осенью курс доллара сможет пробить психологическую отметку в 100 рублей на фоне снижения цен на основные категории российской экспортной продукции, включая нефть. Если этот прогноз сбудется, котировки американской валюты вернутся к оптимальному для отечественных компаний уровню, полагает глава ВТБ Андрей Костин. Нынешний же курс доллара он назвал вредным для российской экономики, так как при нем экспортеры и федбюджет недополучают часть поступлений, а ряд отраслей и инфраструктурных проектов сталкивается с рисками снижения финансирования.

    Все новости