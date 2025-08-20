Экономика
11:59, 20 августа 2025Экономика

Рублю предсказали осеннее ослабление

Экономист Зельцер: Осенью доллар подорожает до 85-90 рублей, а евро — до 95-100
Кирилл Луцюк
СюжетКурс доллара:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Осенью 2025 года не исключено ослабление российской валюты, считает экономист, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, курс доллара вырастет до 85-90 рублей, а евро — до 95-100 рублей. Что касается юаня, то его стоимость составит 11,5-12 рублей. Зельцер полагает, что тенденция укрепления этих валют будет иметь место на фоне снижения ключевой ставки Банка России и отмены обязательной продажи валютной выручки экспортеров. Более того, темпы снижения ключа могут пойти быстрее по мере того, как геополитические отношения придут в норму.

По мнению экономиста и финансового аналитика Александра Разуваева, отмена некоторых из антироссийских рестрикций действительно может сказаться на курсе рубля. Колебания российской валюты перестанут быть такими резкими.

В свою очередь, экономист Мария Ермилова считает, что в России на фоне уменьшения ключевой ставки не исключена плавная девальвация рубля.

    Все новости