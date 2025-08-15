Предсказано будущее рубля в случае отмены части санкций против России

Экономист Разуваев: Разморозка российских резервов укрепит рубль

Снятие части антироссийских санкций в сфере финансов может оказать влияние на курс рубля, считает экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Будущее национальной валюты в случае отмены некоторых рестрикций он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

Если США снимут санкции, введенные против Московской биржи, колебания курса рубля станут не такими резкими, предположил экономист.

«А если Америка разморозит наши резервы, их мало, там в основном в Евросоюзе, мы, соответственно, разморозим их инвестиции — здесь деньги пойдут в наши акции, и это сыграет в пользу рубля, и индекс Мосбиржи вырастет», — поделился Разуваев.

При этом при таком развитии событий курс национальной валюты укрепится несильно, полагает собеседник «Ленты.ру», на 1-2 рубля. Дело в том, что параллельно снижается ключевая ставка. Кроме того, для российского бюджета выгоден слабый рубль, пояснил он.

«Я все-таки думаю, что санкции, прежде всего, будут сняты — если будут сняты — в финансовом секторе», — заключил эксперт.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что США могут смягчить антироссийские санкции в финансовой и авиационной сферах.

