Вероятность смягчения санкций против России после саммита в США оценили

Политолог Дудаков: США могли бы смягчить санкции в финансах и авиации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Тема санкций будет обсуждаться на российско-американском саммите на Аляске, учитывая состав делегаций, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что США могли бы смягчить антироссийские санкции в финансовой и авиационной сферах.

«Что касается экономического трека, то, безусловно, в составе делегации с нашей стороны министр финансов [Антон Силуанов] и Кирилл Дмитриев спецпосланник президента, с их стороны Стив Уиткофф спецпосланник и министр финансов Скотт Бессант указывают на то, что тема санкций будет, очевидно, обсуждаться. Пока преждевременно говорить о том, какие могут быть санкции смягчены в рамках этого переговорного процесса», — сказал Дудаков.

Он предположил, что США теоретически могли бы смягчить санкции в финансовой и авиационной сферах, потому что они затрагивают и их интересы.

«Плюс к этому, если мы увидим какие-то совместные проекты. (…) В частности, в контексте развития редкоземельной индустрии и так далее, то здесь, безусловно, нужно будет какие-то санкции смягчать с России, чтобы хотя бы транзакции проводить», — предположил политолог.

«Рано или поздно придется им уступить» Путин и Трамп встретятся на Аляске. Почему Россия ее продала США полтора века назад?
14 августа 2025
«Главная тема — конфликт на Украине» На Аляске начинается исторический саммит России и США. Чего ждать от встречи Путина и Трампа?
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал состав российской делегации на саммит с США на Аляске, где пройдет встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. В делегацию, помимо Ушакова, войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он уточнял, что саммит России и США начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске.

