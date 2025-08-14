Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:24, 14 августа 2025Мир

Раскрыт состав делегации России на переговорах с Трампом

Ушаков: В состав делегации РФ на переговорах с США войдут Лавров и Белоусов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Состав российской делегации для переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске определен. Список участников раскрыл помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

В делегацию, помимо самого Ушакова, войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«С учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров не широк», — добавил политик.

При этом, по словам Ушакова, состав американской делегации также уже определен, однако, по его мнению, будет корректнее, если его официально представит американская сторона.

Ранее помощник президента уточнил, что саммит России и США начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали несколько раундов общения Путина и Трампа

    В российском регионе иностранец изнасиловал девочку и снял это на камеру

    Украинский метод закупки газа сочли откровенно глупым

    Депутат Госдумы сообщили о поступающих ему звонках от «ребят с украинским акцентом»

    WhatsApp прокомментировал решение частично ограничить звонки в России

    Раскрыты подробности об отравившихся красной жидкостью троих россиян

    Условия схлопывания котла в Красноармейске назвали

    В Кремле раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Украина разработала ракеты для ударов вглубь России

    Россиянам назвали главный признак подходящей для школы формы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости