Раскрыт состав делегации России на переговорах с Трампом

Ушаков: В состав делегации РФ на переговорах с США войдут Лавров и Белоусов

Состав российской делегации для переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске определен. Список участников раскрыл помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

В делегацию, помимо самого Ушакова, войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«С учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров не широк», — добавил политик.

При этом, по словам Ушакова, состав американской делегации также уже определен, однако, по его мнению, будет корректнее, если его официально представит американская сторона.

Ранее помощник президента уточнил, что саммит России и США начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске.