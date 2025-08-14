Мир
12:18, 14 августа 2025Мир

Время начала переговоров Путина и Трампа назвали

Ушаков: Встреча Путина и Трампа начнется 22:30 по московскому времени
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Встреча президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа начнется 15 августа, в 22:30 по московскому времени на Аляске. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков», — заявил чиновник.

Ушаков также уточнил, что программа встречи Путина и Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США согласована. Кроме того, переговоры двух президентов также пройдут в составе делегаций пройдет по формуле «5 на 5», отметил помощник президента РФ.

Встречу с Владимиром Путиным на Аляске анонсировал Дональд Трамп, она запланирована на 15 августа. Позже эту информацию подтвердили в Кремле.

