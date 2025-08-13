Экономика
10:21, 13 августа 2025

Риски обрушения рубля оценили

Доцент Ермилова: В РФ может произойти плавная девальвация, но не обвал рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В России на фоне уменьшения ключевой ставки может произойти плавная девальвация рубля, считает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Ее процитировало «Прайм».

При этом она полагает, что рубль не обвалится, так как Банк России в этом не заинтересован и располагает инструментами, позволяющими предотвратить такое развитие событий.

В то же время она посоветовала россиянам распределить сбережения по разным активам: от банковских вкладов с большой ставкой до таких инструментов фондового рынка, как облигации федерального займа.

В конце июля прозвучал прогноз, согласно которому даже введение США пошлин в отношении торговых партнеров РФ не приведет к подорожанию доллара до 150 рублей. Впрочем, скачков валютного курса экономисты не исключают. Предполагается, что максимально американская валюта подорожает до 85-90 рублей, а евро — до 95-100 рублей.

