Риск подорожания доллара до 150 рублей оценили

Экономист Зельцер: Пошлины Трампа не приведут к доллару по 150 рублей

Даже если президент США Дональд Трамп выполнит свой ультиматум и введет пошлины, которыми грозил России, доллар не подорожает до 150 рублей. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, после введения таких пошлин возможны скачки валютного курса. Однако ни о каких 150 рублях за доллар говорить не приходится. Американская валюта вырастет максимум до 85-90 рублей, а евро до 95-100 рублей. Стоимость юаня при таком развитии Зельцер оценил в 11,5-12 рублей.

Эксперт уверен, что Россия и ее торговые партнеры найдут выход из ситуации и подстроятся. Кроме того, Зельцер не ждет девальвации рубля.

Опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение», показал, что доля жителей РФ, которые не следят за курсом рубля, в июле оказалась самой большой за всю историю наблюдений с 2008 года, достигнув 72 процентов. Прежний максимум фиксировали в 2019 году, когда не интересующихся курсом нацвалюты респондентов насчитали 66 процентов.