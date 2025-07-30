Россияне стали меньше интересоваться курсом рубля

ФОМ: Доля россиян, которые не следят за курсом рубля, превысила 70 %

Доля россиян, которые не следят за курсом рубля, в июле оказалась самой большой за всю историю наблюдений с 2008 года, достигнув 72 процентов. Об этом свидетельствуют результата опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на его сайте.

Предыдущий максимум был достигнут в 2019 году, когда не интересующихся курсом нацвалюты респондентов оказалось 66 процентов. Минимальной же их доля была в 2015-м — при 50 процентах тех, кому стоимость рубля и доллара не была важна, она почти совпала с 49 процентами не следящих за курсами.

Три года назад курсами валют не интересовались 60 процентов, а позапрошлым летом уже 63 процента респондентов. Таким образом, к курсам валют проявляет интерес все меньше россиян, следует из представленных ФОМ данных.

Также за последние два года снизилась доля опрошенных, интересующихся курсами в разрезе конкретных валют. В случае с долларом их оказалось 20 процентов против 23 процентов в 2023-м, а динамика интереса к евро выглядит еще более красноречиво — снижение с 13 до 6 процентов. Интерес к юаню, который и так был не слишком высоким, также снизился — с 4 до 3 процентов.

Снижение показало и число ответов тех, кто считает, что состояние российской экономики зависит от курса рубля (с 41 до 34 процентов — для указавших на сильную зависимость, и с 59 до 48 процентов — среди тех, кто вообще видит такую связь). Также несколько уменьшилась (с 49 до 44 процентов) и доля замечающих связь курса и качества жизни.

Ожидающих дальнейшего роста курса рубля респондентов в июле 2025 года оказалось почти столько же, как и два года назад — 24 процента при 25 процентах в 2023-м.

Рубль укреплялся к ведущим мировым валютам с начала года, но в последние несколько дней начал ослабевать на фоне снижения Центробанком ключевой ставки и угроз президента США Дональда Трампа ввести энергетические санкции против России раньше 50-дневного дедлайна. 29 июля ЦБ РФ резко поднял официальные курсы евро и доллара, установив их на уровне 95 и 82,22 рубля соответственно.