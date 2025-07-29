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18:30, 29 июля 2025Экономика

Банк России резко поднял официальные курсы доллара и евро

Официальный курс евро вырос до 95 рублей, доллара — до 82,22
Дмитрий Воронин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Банк России резко поднял официальные курсы европейской и американской валют, установив их на уровне 95 и 82,22 рубля соответственно, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Таким образом евро, который в первой половине дня достигал указанного уровня на внебиржевых торгах, подорожал на 1,79 рубля, а доллар — на 2,64. Юань прибавил в цене 31 копейку и стал стоить 11,43 рубля.

Начавшееся еще во второй половине прошлой недели снижение курса нацвалюты эксперты связывают прежде всего с началом смягчения денежно-кредитной политики Центробанка, снизившего ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18 процентов годовых, и с придавшим ему дополнительный импульс заявлениями президента США Дональда Трампа о готовности ввести энергетические санкции против России раньше 50-дневного дедлайна.

«Август станет месяцем долгожданного для многих терпящих убытки российских экспортеров ослабления рубля. Насколько глубоким станет падение, возможно, будет зависеть от покупок валюты Минфином РФ по бюджетному правилу в августе и от геополитических реалий», — говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, поступившего во вторник, 29 июля, в редакцию «Ленты.ру».

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