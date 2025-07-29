Трамп поставил России новый ультиматум, но не смог придумать наказание. Собирается ли он исполнять собственные угрозы?

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы называть слова своего российского коллеги Владимира Путина о конфликте на Украине ложью. Его высказывание прозвучало в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которую транслировал Белый дом.
«Я не хочу употреблять слово "ложь" [в отношении высказываний президента Путина]. Это были хорошие разговоры, казалось, наверное, раза три, что мы были близки к прекращению огня и, возможно, установлению мира», — заявил Трамп.
Однако американский лидер подчеркнул, что остается разочарованным результатами переговоров с Россией из-за отсутствия видимого прогресса, и выразил недовольство тем, что боевые действия на Украине по-прежнему продолжаются.
Трамп выдвинул России новый ультиматум
Трамп заявил, что намерен сократить срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине. «Я намерен сократить те 50 дней, которые я дал России, до меньшего количества, потому что я уже предполагаю их ответ на мое условие», — сказал он.
14 июля глава Белого дома пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Однако позднее он не смог дать четкого ответа о том, какие именно меры против России он примет по истечении срока ультиматума. «Это будут санкции и, возможно, тарифы, вторичные тарифы», — сказал американский лидер.
Президент США лишь притворяется разочарованным из-за невозможности быстро завершить конфликт на Украине. Так его ультиматум в адрес России прокомментировал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. «Трамп играет роль разочарованного посредника. Он должен понимать, что Россия не прекратит войну, пока НАТО не перестанет расширяться», — сказал он, назвав театром действия главы Белого дома.
В России объяснили смысл требований Трампа
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин выразил сомнения, что Белый дом введет пошлины против России и ее торговых партнеров по истечении определенного им для достижения перемирия на Украине срока в 10-12 дней. По его словам, Трамп понимает, что против России было инициировано больше санкций, чем против Ирана, КНДР, Венесуэлы и Белоруссии, однако это не повлияло на действия Москвы. «Наоборот, привело к экономическому росту и увеличению политического, экономического суверенитета», — высказался эксперт.
По мнению Блохина, угрозы американского президента — конъюнктурные заявления и попытка одновременно угодить «ястребам» политики США и СМИ, в которых Трамп пытается создать образ «нового Рейгана». Кроме того, он также хочет иметь пространство для маневров в отношениях с Москвой, указал политолог.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заочно согласился с Блохиным, допустив, что Трамп посредством нового ультиматума в адрес России хочет поддержать свой имидж «крутого парня». По его словам, американский лидер стремится сделать так, чтобы никто не понял, что ему не удалось навязать России свои условия.
Вот и сейчас он грозит вторичными санкциями для публики, прекрасно понимая их бесполезность в давлении на Москву
Он указал, что Трамп хотел закончить конфликт на Украине на условиях Запада, не учитывая мнение России, а теперь он решил «напугать ее расходами». «Очередные издержки мы переживем, но поставленных СВО целей добьемся», — резюмировал Белик.