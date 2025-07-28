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23:29, 28 июля 2025Мир

Американист оценил вероятность введения Трампом пошлин против России

Американист Блохин усомнился в том, что Трамп введет пошлины против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп вряд ли введет пошлины против России и ее торговых партнеров по истечении определенного им для достижения перемирия на Украине срока в 10-12 дней. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с РИА Новости.

«Он [Трамп] сам понимает, что против России было инициировано больше санкций, чем против Ирана, КНДР, Венесуэлы и Белоруссии, и это ни к чему не приводит. Наоборот, привело к экономическому росту и увеличению политического, экономического суверенитета», — высказался эксперт.

По мнению собеседника агентства, угрозы американского президента — конъюнктурные заявления и попытка одновременно угодить «ястребам» политики США и СМИ, в которых Трамп пытается создать образ «нового Рейгана». Кроме того, Трамп также хочет иметь пространство для маневров в отношениях с Москвой, указал политолог.

Ранее глава США пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Затем он сократил срок ультиматума до 10-12 дней.

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