Дизен: Политика Трампа в отношении Украины — это театр

Президент США Дональд Трамп лишь притворяется разочарованным из-за невозможности быстро завершить конфликт на Украине. Так его ультиматум в адрес России прокомментировал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.

«Трамп играет роль разочарованного посредника. Он должен понимать, что Россия не прекратит войну, пока НАТО не перестанет расширяться», — сказал он, назвав театром действия главы Белого дома.

Дизен подчеркнул, что Москва последовательно придерживается этой цели с 2014 года, когда Запад решил «лишить Украину нейтралитета» и начать конфликт с РФ.

Ранее британская газета The Guardian прокомментировала ультиматум Трампа в адрес России. «Главный вопрос остается открытым: что на самом деле будет делать Трамп, когда время истечет?» — отмечается в статье.