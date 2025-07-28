В Британии прокомментировали ультиматум Трампа в адрес России

Guardian: Неизвестно, что предпримет Трамп по истечению срока ультиматума Москве

Вопрос о том, какие меры намерен предпринять президента США Дональд Трамп в отношении России после окончания срока его ультиматума по Украине, остается открытым. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Главный вопрос остается открытым: что на самом деле будет делать Трамп, когда время истечет?» — отмечается в статье. Издание также подчеркивает, что последнее заявление американского лидера ускорит события в украинском конфликте.

Ранее Трамп объявил о решении сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования украинского конфликта. Он сообщил, что «разочарован в российском лидере Владимире Путине».

Комментируя его заявление, зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что каждый новый ультиматум — это шаг к войне.