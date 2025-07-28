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19:41, 28 июля 2025Мир

Трамп отказался считать слова Путина об Украине ложью

Трамп заявил, что не хотел бы называть слова Путина об Украине ложью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christopher Furlong / Pool / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы называть слова своего российского коллеги Владимира Путина о конфликте на Украине ложью. Его слова прозвучали в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которую транслировал Белый дом.

«Я не хочу употреблять слово "ложь" [в отношении высказываний президента Путина]. Это были хорошие разговоры, казалось, наверное, раза три, что мы были близки к прекращению огня и, возможно, установлению мира», — заявил Трамп.

Однако американский лидер подчеркнул, что остается разочарованным результатами переговоров с Россией из-за отсутствия видимого прогресса, и выразил недовольство тем, что боевые действия на Украине по-прежнему продолжаются.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с Путиным, заявил, что «больше не слишком заинтересован в переговорах». Он добавил, что ведет с российским лидером «очень уважительные и приятные беседы», но это не приводит к урегулированию украинского кризиса.

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