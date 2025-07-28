Трамп отказался считать слова Путина об Украине ложью

Трамп заявил, что не хотел бы называть слова Путина об Украине ложью

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы называть слова своего российского коллеги Владимира Путина о конфликте на Украине ложью. Его слова прозвучали в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которую транслировал Белый дом.

«Я не хочу употреблять слово "ложь" [в отношении высказываний президента Путина]. Это были хорошие разговоры, казалось, наверное, раза три, что мы были близки к прекращению огня и, возможно, установлению мира», — заявил Трамп.

Однако американский лидер подчеркнул, что остается разочарованным результатами переговоров с Россией из-за отсутствия видимого прогресса, и выразил недовольство тем, что боевые действия на Украине по-прежнему продолжаются.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с Путиным, заявил, что «больше не слишком заинтересован в переговорах». Он добавил, что ведет с российским лидером «очень уважительные и приятные беседы», но это не приводит к урегулированию украинского кризиса.