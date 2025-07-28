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16:50, 28 июля 2025Мир

Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным

Трамп заявил, что уже не слишком заинтересован в переговорах с Путиным
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Christopher Furlong / Reuters

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что «уже не слишком заинтересован в переговорах». Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я не знаю, я уже не слишком заинтересован в переговорах», — так политик ответил на соответствующий вопрос.

Трамп добавил, что ведет с Путиным «очень уважительные и приятные беседы», однако это не ведет к урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп сократил 50-дневный срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Американский лидер отметил, что хотел быть «щедрым», дав 50 дней, но не увидел никакого прогресса.

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