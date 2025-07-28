Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что «уже не слишком заинтересован в переговорах». Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.
«Я не знаю, я уже не слишком заинтересован в переговорах», — так политик ответил на соответствующий вопрос.
Трамп добавил, что ведет с Путиным «очень уважительные и приятные беседы», однако это не ведет к урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Трамп сократил 50-дневный срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Американский лидер отметил, что хотел быть «щедрым», дав 50 дней, но не увидел никакого прогресса.