Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным

Трамп заявил, что уже не слишком заинтересован в переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что «уже не слишком заинтересован в переговорах». Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я не знаю, я уже не слишком заинтересован в переговорах», — так политик ответил на соответствующий вопрос.

Трамп добавил, что ведет с Путиным «очень уважительные и приятные беседы», однако это не ведет к урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп сократил 50-дневный срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Американский лидер отметил, что хотел быть «щедрым», дав 50 дней, но не увидел никакого прогресса.