В Госдуме раскрыли цель ультиматума Трампа

Белик: Трамп выдвинул ультиматум России, чтобы поддержать имидж крутого парня

Президент США Дональд Трамп посредством нового ультиматума в адрес России хочет поддержать свой имидж «крутого парня». Такое мнение высказал депутат Госдумы Дмитрий Белик в разговоре с РИА Новости.

По его словам, американский лидер стремится сделать так, чтобы никто не понял, что ему не удалось навязать России свои условия. «Вот и сейчас он грозит вторичными санкциями для публики, прекрасно понимая их бесполезность в давлении на Москву», — отметил политик.

Он указал, что Трамп хотел закончить конфликт на Украине на условиях Запада, не учитывая мнение России, а теперь он решил «напугать ее расходами». «Очередные издержки мы переживем, но поставленных СВО целей добьемся», — пообещал Белик.

14 июля Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Затем он сократил срок ультиматума до 10-12 дней.