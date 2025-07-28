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23:03, 28 июля 2025Россия

В Госдуме раскрыли цель ультиматума Трампа

Белик: Трамп выдвинул ультиматум России, чтобы поддержать имидж крутого парня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francis Chung / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп посредством нового ультиматума в адрес России хочет поддержать свой имидж «крутого парня». Такое мнение высказал депутат Госдумы Дмитрий Белик в разговоре с РИА Новости.

По его словам, американский лидер стремится сделать так, чтобы никто не понял, что ему не удалось навязать России свои условия. «Вот и сейчас он грозит вторичными санкциями для публики, прекрасно понимая их бесполезность в давлении на Москву», — отметил политик.

Он указал, что Трамп хотел закончить конфликт на Украине на условиях Запада, не учитывая мнение России, а теперь он решил «напугать ее расходами». «Очередные издержки мы переживем, но поставленных СВО целей добьемся», — пообещал Белик.

14 июля Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Затем он сократил срок ультиматума до 10-12 дней.

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