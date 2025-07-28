Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:19, 28 июля 2025Мир

Трамп высказался о мерах против России по истечении срока ультиматума

WSJ: Трамп не дал четкого ответа, какие меры он примет против России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Will Oliver / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не смог дать четкого ответа о том, какие именно меры против России он примет по истечении срока ультиматума. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Это будут санкции и, возможно, тарифы, вторичные тарифы», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, будет ли он вводить 100-процентные тарифы против России. Аналитики выражают скептицизм относительно нового ультиматума, пишет газета.

По мнению Эда Арнольда из Королевского института объединенных служб, президент России Владимир Путин может проигнорировать пошлины Трампа, из-за чего у главы Белого дома останется меньше рычагов давления на Москву. «Это может привести к обратному результату», – предположил он.

Ранее британская газета The Guardian прокомментировала новый ультиматум Трампа в адрес России. «Главный вопрос остается открытым: что на самом деле будет делать Трамп, когда время истечет?» — отмечается в статье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия атаковала аэродром под Черниговом. Ударом «Искандера» уничтожен один из двух вертолетов США Black Hawk

    Таксист напал на беременную девушку в российском городе

    Вышел трейлер третьей части «Аватара»

    В США предложили проверить Трампа на умственные способности из-за слов о России

    Военкоры раскрыли подробности прорыва ВС России к Северску

    В России захотели ввести трансферную стоимость для фигуристов

    В МИД Венгрии назвали «очень плохими» отношения с Украиной

    Жена российского миллиардера попала в колонию за растрату 133 млн рублей

    Экс-советник генпрокурора Украины раскрыл план Запада в отношении Зеленского

    Лавров высказался о вкладе КНДР в освобождение Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости