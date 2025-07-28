Трамп высказался о мерах против России по истечении срока ультиматума

WSJ: Трамп не дал четкого ответа, какие меры он примет против России

Президент США Дональд Трамп не смог дать четкого ответа о том, какие именно меры против России он примет по истечении срока ультиматума. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Это будут санкции и, возможно, тарифы, вторичные тарифы», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, будет ли он вводить 100-процентные тарифы против России. Аналитики выражают скептицизм относительно нового ультиматума, пишет газета.

По мнению Эда Арнольда из Королевского института объединенных служб, президент России Владимир Путин может проигнорировать пошлины Трампа, из-за чего у главы Белого дома останется меньше рычагов давления на Москву. «Это может привести к обратному результату», – предположил он.

Ранее британская газета The Guardian прокомментировала новый ультиматум Трампа в адрес России. «Главный вопрос остается открытым: что на самом деле будет делать Трамп, когда время истечет?» — отмечается в статье.