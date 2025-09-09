Цена золота побила очередной рекорд

Comex: Стоимость золота превысила 3700 долларов

Стоимость золота вышла на очередной максимум. Об этом свидетельствуют данные Comex.

На 16:39 по московскому времени фьючерс на этот драгоценный металл достиг 3700,9 доллара за тройскую унцию. Позже, к 16:42, котировки выросли еще сильнее — до 3702,5 доллара.

Ранее сообщалось, что к 13:15 по московскому времени стоимость тройской унции золота поднялась до отметки в 3692,7 доллара.

По словам члена Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислава Паулаускаса, в настоящее время на золото смотрят как на страховку от валютных рисков и санкций.

В свою очередь, аналитик Андрей Лоссан полагает, что причины роста мировых цен на золото — повышенный спрос на этот металл центральных банков, с одной стороны, и, с другой стороны, усиливающаяся геополитическая напряженность.