Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:59, 9 сентября 2025Экономика

Цена золота побила очередной рекорд

Comex: Стоимость золота превысила 3700 долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Reuters Staff / Reuters

Стоимость золота вышла на очередной максимум. Об этом свидетельствуют данные Comex.

На 16:39 по московскому времени фьючерс на этот драгоценный металл достиг 3700,9 доллара за тройскую унцию. Позже, к 16:42, котировки выросли еще сильнее — до 3702,5 доллара.

Ранее сообщалось, что к 13:15 по московскому времени стоимость тройской унции золота поднялась до отметки в 3692,7 доллара.

По словам члена Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислава Паулаускаса, в настоящее время на золото смотрят как на страховку от валютных рисков и санкций.

В свою очередь, аналитик Андрей Лоссан полагает, что причины роста мировых цен на золото — повышенный спрос на этот металл центральных банков, с одной стороны, и, с другой стороны, усиливающаяся геополитическая напряженность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились детали удара Израиля по Катару

    Звезда сериала «Сплетница» раскрыла секрет идеального пресса

    Эксперт рассказал об ударе по генералам НАТО в Генштабе ВСУ

    Владелицу скандальной «тюрьмы для собак» в Подмосковье отпустили

    На ЗАЭС рассказали о рисках для станции из-за обстрелов ВСУ

    Отдыхающих в Турции россиян предостерегли от одного простого действия на улице

    ВВС США заключили контракт на замену ударивших по Ирану авиабомб GBU-57

    Россиянин получил срок за расчленение транссексуала

    США заявили о готовности Украины к заморозке линии фронта

    Россиянин устроил слежку за командованием воинской части

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости