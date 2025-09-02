Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:25, 2 сентября 2025Экономика

Названы главные причины скачка цен на золото

Аналитик Лоссан: Цена золота будет колебаться в диапазоне $3600-3750 за унцию
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Причинами роста мировых цен на золото стали два ключевых фактора. Об этом заявил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. Его процитировало RT.

Во-первых, сказался повышенный спрос на этот металл со стороны центральных банков, которые активно увеличивают золотые резервы, а это влияет на котировки. Во-вторых, в условиях усиливающейся геополитической напряженности возникает ситуация, когда золото все чаще рассматривается инвесторами как актив-убежище.

Как полагает Лоссан, в сентябре цена золота будет колебаться в диапазоне 3600-3750 долларов. К концу первого осеннего месяца не исключается ее умеренный рост.

По прогнозам, очередной приток инвестиций в золото ожидается после того, как Федеральная резервная система США снизит ставки. Кроме того, такое решение американского регулятора чревато ростом инфляционных ожиданий. 1 сентября стоимость тройской унции золота достигла 3545,3 доллара.

