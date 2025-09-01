Экономика
Названа причина скачка цен на золото

Аналитик Чернов: Снижение ставок ФРС взвинтит цену золота до $3800-4000 за унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

Считающееся весьма вероятным снижение ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США в сентябре в краткосрочной перспективе усилит инвестиционные потоки в золото как в альтернативу валютным активам, а в среднесрочной способно стать причиной роста риска инфляционных ожиданий, что традиционно поддерживает драгметалл в качестве инструмента сохранения стоимости. Об этом говорится в посвященном очередному ценовому максимуму комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, с которым ознакомилась «Лента.ру».

В понедельник стоимость актива подскочила в район 3550 долларов за тройскую унцию. С точки зрения эксперта, если американский регулятор пойдет по пути смягчения политики, золото продолжит обновлять рекорды, а достижимым ориентиром к концу года окажется диапазон 3800-4000 долларов за унцию.

«В условиях сохраняющихся глобальных рисков золото продолжит оставаться ключевым элементом диверсифицированных инвестиционных портфелей, а его роль как стратегического защитного актива будет только усиливаться», — ожидает Чернов. Он отметил, что влияние тарифов президента США Дональда Трампа также продолжит «подталкивать инвесторов к выбору “тихой гавани”».

Шансы на то, что ФРС после значительного перерыва начнет снижать ставки, в последние недели согласно оценкам Чикагской товарно-сырьевой биржи (CME Group) колеблются в пределах 80-90 процентов.

