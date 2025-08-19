В США оценили вероятность снижения учетной ставки в сентябре

Reuters: Снижения учетной ставки ФРС до 4-4,25 % ожидает 83 % аналитиков

Вероятность снижения учетной ставки в США в середине сентября по-прежнему очень высока, хотя и не близка к 100 процентам, как это было ранее. Такую оценку со ссылкой на данные CME Group приводит Reuters.

Согласно актуальным данным CME FedWatch, говорится в материале, доля аналитиков, ожидающих того, что ставка опустится в следующем месяце с 4,25-4,5 до 4-4,25 процента составляет 83 процента против 95 процентов ранее.

Ожидается, что рынки получат дополнительные подсказки по поводу дальнейшего развития событий из выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое ожидается в конце рабочей недели.

Несколько дней назад, после публикации данных по индексу потребительских цен за июль, крупнейшие американские СМИ стали ожидать снижения ставок. В частности, согласно оценке ABC News, хотя ФРС месяцами игнорировала давление Дональда Трампа, задействовавшего весь арсенал влияния вплоть до обвинений в излишних тратах на ремонт зданий Федрезерва, сохраняя процентные ставки на прежнем уровне, теперь эта позиция, вероятно, изменится.

Примерно тогда же Трамп, воодушевленный хорошими данными по инфляции, в очередной раз обозвал Пауэлла «опоздавшим» и неудачником, а также заявил, что собирается с ним судиться.