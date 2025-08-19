Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:50, 19 августа 2025Экономика

В США оценили вероятность снижения учетной ставки в сентябре

Reuters: Снижения учетной ставки ФРС до 4-4,25 % ожидает 83 % аналитиков
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Вероятность снижения учетной ставки в США в середине сентября по-прежнему очень высока, хотя и не близка к 100 процентам, как это было ранее. Такую оценку со ссылкой на данные CME Group приводит Reuters.

Согласно актуальным данным CME FedWatch, говорится в материале, доля аналитиков, ожидающих того, что ставка опустится в следующем месяце с 4,25-4,5 до 4-4,25 процента составляет 83 процента против 95 процентов ранее.

Ожидается, что рынки получат дополнительные подсказки по поводу дальнейшего развития событий из выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое ожидается в конце рабочей недели.

Несколько дней назад, после публикации данных по индексу потребительских цен за июль, крупнейшие американские СМИ стали ожидать снижения ставок. В частности, согласно оценке ABC News, хотя ФРС месяцами игнорировала давление Дональда Трампа, задействовавшего весь арсенал влияния вплоть до обвинений в излишних тратах на ремонт зданий Федрезерва, сохраняя процентные ставки на прежнем уровне, теперь эта позиция, вероятно, изменится.

Примерно тогда же Трамп, воодушевленный хорошими данными по инфляции, в очередной раз обозвал Пауэлла «опоздавшим» и неудачником, а также заявил, что собирается с ним судиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл возможные гарантии безопасности для Украины от США

    В Белом доме рассказали об одном обещании Путина

    Появились подробности о замеченном в зоне СВО БТР с флагами России и США

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера в бюстгальтере снялась с новым избранником

    Туристы застряли в темноте без связи в парке с опасными хищниками и попали на видео

    В Белом доме заявили о высмеивании Трампом одной темы по Украине

    В США оценили вероятность снижения учетной ставки в сентябре

    Белый дом увидел свет в конце туннеля

    Белый дом назвал условие «хорошей сделки» по Украине

    Бездомную экс-модель сняли на улице с часами Rolex

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости