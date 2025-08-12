Экономика
17:17, 12 августа 2025Экономика

Трамп собрался судиться с главой ФРС

Трамп призвал немедленно снизить ключевую ставку и анонсировал иск к главе ФРС
Дмитрий Воронин

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Воодушевленный хорошими данными по инфляции в США (потребительские цены выросли в июле на 2,7 процента в годовом выражении, а не на 2,8 процента, как прогнозировали эксперты), американский президент Дональд Трамп вновь обозвал отказывающегося снижать ключевую ставку главу ФРС Джерома Пауэлла «опоздавшим» и неудачником. Он заявил также, что ущерб, который тот нанес американской экономике, неисчислим. Об этом Трамп написал в Truth Social.

Глава Соединенных Штатов потребовал от Пауэлла немедленно снизить ставку и заявил, что собирается судиться с ним из-за «ужасной и крайне некомпетентной работы» по управлению строительными работами, связанными со зданиями Федрезерва.

Трамп в течение последних месяцев нещадно критикует Пауэлла за то, что тот не торопится снижать ставку. После того как ФРС 30 июля сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента, президент США назвал чиновника крупным неудачником, злым и глупым, а также призвал сместить его.

Полномочия Пауэлла истекают в мае 2026 года, и, хотя Трамп уже опровергал сообщения о намерении уволить его досрочно, некоторые журналисты полагают, что к попыткам добиться более раннего ухода чиновника может привести ситуация вокруг стоимости ремонта исторических зданий ФРС, о которой глава Соединенных Штатов также регулярно делает заявления.

