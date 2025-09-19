Российские запасы золота сократились до минимума с весны 2023 года

Запасы золота в международных резервах России сократились в августе до минимума почти за два с половиной года, а именно с апреля 2023-го. Об этом со ссылкой на анализ данных Центробанка сообщает РИА Новости.

В прошлом месяце золотой резерв страны уменьшился на 3,15 тонны, до 2326,5 тонны — минимального с весны позапрошлого года уровня.

При этом в денежном выражении стоимость этих российских активов на фоне постоянно растущих цен на золото поднялась до рекордных 255 миллиардов долларов или 37 процентов от всех резервов ЦБ РФ.

Объем последних, по данным на 12 сентября, также оказался максимальным в истории. Впервые превысив отметку в 700 миллиардов долларов, он достиг 705,1 миллиарда.

Ранее в Банке России выступили против ограничений на вывоз золота из страны физическими лицами. В Минфине на днях анонсировали, что лимит для граждан может составить 100 граммов драгметалла.