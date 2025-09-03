В ЦБ выступили против ограничений на вывоз золота из России

Гузнов: ЦБ выступает против ограничений на вывоз золота физическими лицами

Центральный Банк (ЦБ) России выступил против ограничений на вывоз золота физическими лицами. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов, его слова приводит РБК.

В отличие от Росфинмониторинга и Минфина, в регуляторе полагают, что ограничения могут негативно повлиять на трансграничные расчеты.

«Чем является сейчас золото, которое вывозится с точки зрения практики? Способ расчетов. Нам нужно поддерживать расчеты, которые позволяют в том числе критический импорт завозить в страну», — заявил Гузнов на Восточном экономическом форуме.

Обсуждать запрет на вывоз драгоценного металла стали на фоне кратного роста объемов вывоза золота частными лицами. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2024 году объем незаконного ввоза и вывоза драгоценных металлов и камней вырос в 3,5 раза до 4,3 миллиарда рублей. В первой половине 2025 года контрабанда драгметаллов составила 753,4 миллиона рублей.

В апреле депутаты Госдумы приняли закон об обязательном контроле Росфинмониторинга за сделками россиян с драгоценными металлами. За ужесточение правил купли-продажи монет и слитков в банках выступали представители Министерства финансов, которые увидели риски в вывозе золота «в карманах» за рубеж. Под ограничения попали случаи купли-продажи индивидуальными предпринимателями или юрлицами монет или слитков на сумму от 1 миллиона рублей. Такой же порог власти установили и для сделок с участием физлиц, компаний или ИП у банка инвестиционных драгметаллов, монет из таких металлов и обработанных природных алмазов.