09:51, 3 сентября 2025Экономика

В ЦБ выступили против ограничений на вывоз золота из России

Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Центральный Банк (ЦБ) России выступил против ограничений на вывоз золота физическими лицами. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов, его слова приводит РБК.

В отличие от Росфинмониторинга и Минфина, в регуляторе полагают, что ограничения могут негативно повлиять на трансграничные расчеты.

«Чем является сейчас золото, которое вывозится с точки зрения практики? Способ расчетов. Нам нужно поддерживать расчеты, которые позволяют в том числе критический импорт завозить в страну», — заявил Гузнов на Восточном экономическом форуме.

Обсуждать запрет на вывоз драгоценного металла стали на фоне кратного роста объемов вывоза золота частными лицами. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2024 году объем незаконного ввоза и вывоза драгоценных металлов и камней вырос в 3,5 раза до 4,3 миллиарда рублей. В первой половине 2025 года контрабанда драгметаллов составила 753,4 миллиона рублей.

В апреле депутаты Госдумы приняли закон об обязательном контроле Росфинмониторинга за сделками россиян с драгоценными металлами. За ужесточение правил купли-продажи монет и слитков в банках выступали представители Министерства финансов, которые увидели риски в вывозе золота «в карманах» за рубеж. Под ограничения попали случаи купли-продажи индивидуальными предпринимателями или юрлицами монет или слитков на сумму от 1 миллиона рублей. Такой же порог власти установили и для сделок с участием физлиц, компаний или ИП у банка инвестиционных драгметаллов, монет из таких металлов и обработанных природных алмазов.

