Контрабанда золота из России взлетела

ФТС: за 10 месяцев 2024 года из России пытались вывезти золото на ₽11,2 млн

За 10 месяцев 2024 года объемы контрабанды золота из России увеличились в 2,5 раза. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщает газета «Известия».

В конце октября стоимость золота обновила исторический максимум, преодолев отметку в 2800 долларов за унцию. Как отмечают аналитики, драгоценный металл традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности за счет своей репутации безопасного актива.

На фоне роста цен объемы вывозимого из страны золота взлетели до 11,2 миллиона рублей. По словам эксперта Центра Россия — ОЭСР Президентской академии Гасана Рамазанова, на всплеск попыток незаконного экспорта влияет рост спроса на драгметалл в странах, куда его везут. Как отмечают в таможенной службе, активнее всего драгметаллы и ювелирные изделия пытаются переправить в Турцию и Китай.

Вывозить золото за границу без декларации можно, если оно будет использоваться в личных целях — например, украшения или часы. Его стоимость должна не превышать миллиона рублей, чтобы не подпадать под статью 226.1 УК РФ за контрабанду. В начале года замглавы Минфина Алексей Моисеев отмечал, что россияне стали перемещать за границу слишком много золота «в карманах». Граждане выступают в качестве «бизнес-курьеров» и помогают компаниям сэкономить на экспортных пошлинах, пояснил он.

«Вывоз золота физлицами стал альтернативой перемещения иностранной валюты. Ужесточение антироссийских санкций, а также позитивная ценовая динамика на рынке драгметаллов — основные факторы, влияющие на тенденцию», — добавила Елена Воронкова.

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), глобальный спрос на драгоценный металл по итогам III квартала 2024 года вырос с учетом внебиржевых сделок на пять процентов, что оказалось рекордом. Добыча на рудниках увеличилась на шесть процентов в годовом исчислении. Кроме того, объемы добычи побили прежний максимум, достигнутый в 2018 году.