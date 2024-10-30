Цена на золото впервые в истории превысила 2800 долларов

Биржевые цены на золото достигли 2801,7 доллара за тройскую унцию

В ходе торгов в среду, 30 октября, на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) стоимость золота впервые в истории превысила отметку в 2,8 тысячи долларов за тройскую унцию. О новом историческом рекорде свидетельствуют данные площадки.

На пике золото торговалось на бирже на уровне в 2801,7 доллара за тройскую унцию. Однако ближе к 10:52 по московскому времени котировки драгоценного металла опустились до отметки в 2794,7 доллара. Тем не менее, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил более 13 процентов.

Аналитики связывают затяжное удорожание золота с рядом факторов. К числу основных причин они относят первое с 2020 года снижение ключевой ставки руководством Федеральной резервной системы (ФРС) США и сохраняющуюся геополитическую напряженность на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем.

Мировые цены на золото бьют рекорды не первый раз. Так, в конце сентября 2024 года котировки драгоценного металла впервые в истории преодолели отметку в 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию, а в начале второй половины октября превысили 2712 долларов. Однако уже 21 октября фьючерсы на золото подорожали до 2750 долларов, а 29 числа достигли отметки в 2783 доллара.