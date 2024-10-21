Золото подорожало до нового максимума

Investing.com: фьючерс на золото подорожал до 2750 долларов за тройскую унцию

Цена золота побила очередной исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

По состоянию на 12:39 мск стоимость фьючерса на золото составила 2750,3 доллара за тройскую унцию.

17 октября стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки золота обновила прежний исторический максимум и превысила показатель в 2712 долларов за тройскую унцию.

16 октября мировые цены на золото преодолели отметку в 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 26 сентября 2024 года.

По некоторым прогнозам, к началу 2025 года котировки золота вырастут до 2,9 тысячи долларов.