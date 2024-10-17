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18:33, 17 октября 2024Экономика

Цена на золото обновила исторический максимум

Стоимость золота на бирже Comex превысила 2712 долларов за тройскую унцию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В ходе торгов в четверг, 17 октября, стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки золота обновила исторический максимум и в моменте превысила отметку в 2712 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex.

Ближе к 18:15 по московскому времени котировки драгоценного металла достигли отметки в 2712,2 доллара. Однако уже к 18:20 стоимость золота незначительно упала до 2709,7 доллара. Тем не менее, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составил 0,68 процента.

Рост биржевой стоимости золота фиксируется не первый месяц. К концу второй половины сентября котировки драгметалла пробили психологическую отметку в 2700 долларов за тройскую унцию. В середине октября золото торговалось примерно на том же уровне.

Эксперты связывают сохранение высоких цен на золото с рядом факторов, включая геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и значительный спрос на драгметалл со стороны мировых центробанков. Кроме того, на ситуацию оказывает влияние движение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики напоминают, что неуклонный рост котировок золота в конце второй половины сентября начался именно после решения руководства американского регулятора понизить уровень ставки до 4,75-5,00 процента годовых.

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      Анатолий Акулов
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