Цена на золото достигла максимума с конца сентября

Стоимость золота на Comex превысила $2,7 тысячи за унцию впервые с 26 сентября

Мировые цены на золото превысили отметку в 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 26 сентября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

На максимуме котировки драгоценного металла достигали отметки в 2701,2 доллара за тройскую унцию. Однако ближе к 16:00 по московскому времени рост цен на золото замедлился до 2700,4 доллара, а к 16:06 — до 2699,8 доллара. Несмотря на незначительный спад, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 0,78 процента.

Ближе к концу второй половины сентября котировки драгметалла пробили исторический максимум и впервые превысили отметку в 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию. На пике золото торговалось на нью-йоркской бирже на отметке в 2701 доллар. Таким образом, в начале второй половины октября котировки вернулись к уровню, фиксировавшемуся месяц назад.

Биржевая стоимость золота остается на высоком уровне в том числе на фоне сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке и высокого спроса на драгметалл со стороны мировых центробанков, утверждают эксперты. Специалисты американского инвестиционного банка Goldman Sachs до этого прогнозировали рост котировок драгметалла до 2,7 тысячи долларов за унцию в 2025 году. Однако в итоге достичь психологической планки удалось гораздо раньше.