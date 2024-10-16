Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:57, 16 октября 2024Экономика

Цена на золото достигла максимума с конца сентября

Стоимость золота на Comex превысила $2,7 тысячи за унцию впервые с 26 сентября

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Мировые цены на золото превысили отметку в 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 26 сентября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

На максимуме котировки драгоценного металла достигали отметки в 2701,2 доллара за тройскую унцию. Однако ближе к 16:00 по московскому времени рост цен на золото замедлился до 2700,4 доллара, а к 16:06 — до 2699,8 доллара. Несмотря на незначительный спад, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 0,78 процента.

Ближе к концу второй половины сентября котировки драгметалла пробили исторический максимум и впервые превысили отметку в 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию. На пике золото торговалось на нью-йоркской бирже на отметке в 2701 доллар. Таким образом, в начале второй половины октября котировки вернулись к уровню, фиксировавшемуся месяц назад.

Биржевая стоимость золота остается на высоком уровне в том числе на фоне сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке и высокого спроса на драгметалл со стороны мировых центробанков, утверждают эксперты. Специалисты американского инвестиционного банка Goldman Sachs до этого прогнозировали рост котировок драгметалла до 2,7 тысячи долларов за унцию в 2025 году. Однако в итоге достичь психологической планки удалось гораздо раньше.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Настолько масштабных потерь не было давно». В ДНР пропала бригада ВСУ. Родственники бойцов вышли на митинг

      Черчесова наказали за шутку про казахский язык

      Врачи спасли Витаса от слепоты

      Семья нашла в морозильной камере приготовленное 84 года назад печенье с запиской

      Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

      Захарова назвала последствие «плана победы» Зеленского для России и НАТО

      Россиянин без прав ездил на Mercedes в форме сотрудника ДПС и попался полиции

      Врач порекомендовала несколько осенних суперфудов

      Раскрыты схемы провоза алкоголя россиянами на любимый курорт богачей

      Наемника из США осудят в России за участие в боевых действиях на стороне Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше