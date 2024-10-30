Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:21, 30 октября 2024Экономика

Рекордно вырос спрос на один драгоценный металл

WGC: мировой спрос на золото увеличился на пять процентов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Глобальный спрос на золото по итогам III квартала 2024 года вырос, с учетом внебиржевых сделок, на пять процентов, что оказалось рекордом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Однако, если учитывать спрос на данный драгоценный металл без учета внебиржевых сделок, то показатель остался на уровне III квартала 2023 года и составил 1176,5 тонны золота.

Подчеркивается, что на рудниках добыча увеличилась на шесть процентов в годовом исчислении. Кроме того, объемы добычи побили прежний максимум, достигнутый в 2018 году.

В ходе торгов, которые прошли 30 октябре на бирже Comex, цена золота впервые в истории преодолела отметку в 2,8 тысячи долларов за тройскую унцию. Пиковое значение составило 2801,7 доллара. Чуть позже котировки упали до 2794,7 доллара.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска нанесли удар по Генштабу ВСУ

      В ДНР заявили о начале отступления ВСУ из Курахово

      В Грузии обратились с призывом к Хельсинкской комиссии США

      Глава СПЧ объявил об отсутствии в России политических репрессий

      ВСУ оставили позиции в Курахово

      В Кремле отказались вмешиваться в «европейские разборки»

      Фицо засомневался в версии о подрыве «Северных потоков» украинскими диверсантами

      Премьер Словакии заявил о готовности поговорить с Путиным

      В крупнейшей экономике Европы стало больше безработных

      У актера Ливанова отнялась нога

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше