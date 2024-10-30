Рекордно вырос спрос на один драгоценный металл

WGC: мировой спрос на золото увеличился на пять процентов

Глобальный спрос на золото по итогам III квартала 2024 года вырос, с учетом внебиржевых сделок, на пять процентов, что оказалось рекордом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Однако, если учитывать спрос на данный драгоценный металл без учета внебиржевых сделок, то показатель остался на уровне III квартала 2023 года и составил 1176,5 тонны золота.

Подчеркивается, что на рудниках добыча увеличилась на шесть процентов в годовом исчислении. Кроме того, объемы добычи побили прежний максимум, достигнутый в 2018 году.

В ходе торгов, которые прошли 30 октябре на бирже Comex, цена золота впервые в истории преодолела отметку в 2,8 тысячи долларов за тройскую унцию. Пиковое значение составило 2801,7 доллара. Чуть позже котировки упали до 2794,7 доллара.