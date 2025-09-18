Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:57, 18 сентября 2025Экономика

В России могут ограничить вывоз золота за границу

Замглавы Минфина Моисеев: На вывоз золота за границу могут ввести лимит в 100 г
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вывоз золота физическими лицами из России вскоре может быть ограничен. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Его слова приводит ТАСС.

Моисеев рассказал, что власти планирую ввести лимит на вывоз золота из России через страны Таможенного союза, который будет составлять 100 грамм. «Это монетарные слитки», — указал он.

Как пояснил замглавы российского Минфина, проект соответствующего указа сейчас находится «в высокой степени готовности» и после всех согласований будет внесен в правительство. По его словам, это произойдет в течение нескольких недель.

При этом, добавил чиновник, это не будет касаться ювелирных украшений.

Ранее стало известно, что одна европейская страна вдвое увеличила импорт золота из России. Государство первом полугодии приобрело 10,2 тонны российского золота на 934,7 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жену российского вице-губернатора обвинили в том, что в ее европейском отеле лечат бойцов ВСУ. Что об этом известно?

    В МИД России рассказали о нечеловеческих маниях властей Украины

    Использование доллара в мировых расчетах упало до минимума за полтора года

    Россиянам назвали направления для бюджетного отдыха на новогодних каникулах

    Раскрыт способ подглядеть за кулисами за известными артистами

    В Москве водитель заблокировал проезд скорой помощи с пациентом

    Во Франции нашли решение кризиса в отставке Макрона

    Женщина нашла на фотографиях со своей свадьбы незнакомца и раскрыла его тайну

    В России у подростка остановилось сердце после тренировки по самбо

    Оскандалившегося мытьем грунтовых дорог мэра уволили в связи с утратой доверия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости