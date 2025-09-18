В России могут ограничить вывоз золота за границу

Замглавы Минфина Моисеев: На вывоз золота за границу могут ввести лимит в 100 г

Вывоз золота физическими лицами из России вскоре может быть ограничен. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Его слова приводит ТАСС.

Моисеев рассказал, что власти планирую ввести лимит на вывоз золота из России через страны Таможенного союза, который будет составлять 100 грамм. «Это монетарные слитки», — указал он.

Как пояснил замглавы российского Минфина, проект соответствующего указа сейчас находится «в высокой степени готовности» и после всех согласований будет внесен в правительство. По его словам, это произойдет в течение нескольких недель.

При этом, добавил чиновник, это не будет касаться ювелирных украшений.

Ранее стало известно, что одна европейская страна вдвое увеличила импорт золота из России. Государство первом полугодии приобрело 10,2 тонны российского золота на 934,7 миллиона долларов.