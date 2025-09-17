Экономика
06:45, 17 сентября 2025

Одна европейская страна вдвое увеличила импорт золота из России

Швейцария вдвое увеличила импорт российского золота в первом полугодии 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Несмотря на санкции, Швейцария в первом полугодии вдвое увеличила импорт российского золота в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Известно, что в первом полугодии европейская страна приобрела 10,2 тонны российского золота на 934,7 миллиона долларов. По сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года в физическом выражении импорт увеличился наполовину, а в денежном — в два раза.

Всего за полгода Швейцария купила на мировых рынках золота на 95,1 миллиарда долларов, что в 1,8 раза больше результатов прошлого года.

В 2022 году Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении российского золота. Швейцария ввела дополнительные меры против России в соответствии с последними ограничениями ЕС в отношении золотых резервов.

