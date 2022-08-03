Швейцария присоединилась к «золотым» санкциям против России

Швейцария приняла 7 пакет санкций против России, включающий эмбарго на поставки золота

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении российского золота. Об этом сообщается на сайте Федерального совета страны.

В тексте документа говорится, что Швейцария вводит дополнительные санкции против России в соответствии с последними ограничениями ЕС в отношении золотых резервов. Меры вступают в силу 3 августа. «Новые меры касаются в первую очередь запрета на покупку, импорт или транспортировку золота и золотых изделий из России. Также запрещены услуги, связанные с этими товарами», — рассказали в Федеральном совете.

При этом подчеркивается, что санкции не коснутся сельскохозяйственной и продовольственной отрасли.

Постоянные представители стран-участниц Европейского союза 20 июля утвердили седьмой пакет санкций против России. Уточнялось, что в санкционный список попали более 50 физических и юридических лиц, среди которых фигурируют политики и военнослужащие. Кроме того, новый пакет санкций предполагает запрет на российское золото.

