Экономика
16:28, 18 сентября 2025Экономика

Международные резервы России впервые превысили 700 миллиардов долларов

Международные резервы России достигли максимальных в истории $705,1 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Международные резервы России обновили исторический максимум, достигнув на 12 сентября 705,1 миллиарда долларов, свидетельствуют опубликованные Центробанком данные.

Показатель обновил исторический рекорд, установленный неделю назад. Увеличившись на 6,6 миллиарда долларов, он вырос на 0,9 процента и впервые превысил отметку в 700 миллиардов долларов.

В посвященном этому сообщении ЦБ традиционно отмечается, что динамика фиксируется «в основном из-за положительной переоценки».

Международные, или золотовалютные, резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (СДР).

Около года назад, в конце августа 2024 года, резервы РФ составили максимальные с 25 февраля 2022-го 614,5 миллиарда долларов, а месяц спустя превысили планку, достигнув 27 сентября 633,6 миллиарда.

