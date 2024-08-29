Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:07, 29 августа 2024Экономика

Международные резервы России выросли до максимума с февраля 2022 года

Международные резервы РФ выросли до максимальных с февраля 2022 года $614,5 млрд

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Международные резервы РФ на 23 августа составили 614,5 миллиарда долларов, превысив данные недельной давности на 4,6 миллиарда, сообщает Банк России.

Достигнутый уровень является максимальным для резервов ЦБ начиная с 25 февраля 2022 года, когда их объем равнялся 629,4 миллиарда долларов (показатель обновляется еженедельно).

Международные, или золотовалютные, резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (СДР).

Согласно рисковому сценарию развития экономики России в ближайшие годы, представленному Центробанком в четверг, 29 августа, на фоне возможного глобального кризиса страна начнет активно тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), что способно привести его ликвидную часть к исчерпанию уже в 2025 году. По состоянию на 1 августа объем ликвидных активов ФНБ составлял 4,665 триллиона рублей, а общий объем — 12,277 триллиона рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы под страхом смерти начали штурм». Пленный боец ВСУ рассказал о попытке захватить колонию под Курском

      Исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя арестовали за коррупцию

      В МИД назвали цель ВСУ при похищении людей в Курской области

      Над Черным морем сбили украинский беспилотник

      В США заявили о законном поводе России объявить войну

      Пассажирки заперли плачущего ребенка в туалете самолета и сняли его на видео

      В Банке России высказались о разных курсах юаня к рублю

      Российский пловец завоевал серебро Паралимпийских игр-2024

      Выросло число обратившихся за медпомощью с начала вторжения ВСУ жителей Курской области

      В Венгрии заявили об угрозе энергетической безопасности со стороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше