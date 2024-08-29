Международные резервы России выросли до максимума с февраля 2022 года

Международные резервы РФ выросли до максимальных с февраля 2022 года $614,5 млрд

Международные резервы РФ на 23 августа составили 614,5 миллиарда долларов, превысив данные недельной давности на 4,6 миллиарда, сообщает Банк России.

Достигнутый уровень является максимальным для резервов ЦБ начиная с 25 февраля 2022 года, когда их объем равнялся 629,4 миллиарда долларов (показатель обновляется еженедельно).

Международные, или золотовалютные, резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (СДР).

Согласно рисковому сценарию развития экономики России в ближайшие годы, представленному Центробанком в четверг, 29 августа, на фоне возможного глобального кризиса страна начнет активно тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), что способно привести его ликвидную часть к исчерпанию уже в 2025 году. По состоянию на 1 августа объем ликвидных активов ФНБ составлял 4,665 триллиона рублей, а общий объем — 12,277 триллиона рублей.