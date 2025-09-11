Экономика
17:05, 11 сентября 2025Экономика

Международные резервы России достигли почти 700 миллиардов долларов

Международные резервы России достигли максимальных в истории $698,5 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Korostylev Dmitrii / Shutterstock / Fotodom

Международные резервы России обновили исторический максимум, достигнув на 5 сентября 698,5 миллиарда долларов, свидетельствуют опубликованные Центробанком данные.

Показатель, выросший за неделю на 13 миллиардов долларов, почти до 700 миллиардов, в предыдущий раз подскакивал до рекордного уровня в июле. Тогда он составил 695,5 миллиарда долларов.

Рост резервов на 1,9 процента, как следует из информации регулятора, произошел в начале сентября «в основном из-за положительной переоценки».

Международные, или золотовалютные, резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (СДР).

Около года назад, в конце августа 2024 года, резервы РФ составили максимальные с 25 февраля 2022-го 614,5 миллиарда долларов, а месяц спустя превысили планку, достигнув 27 сентября 633,6 миллиарда. В начале 2025 года показатель продолжил колебаться в пределах 600-620 миллиардов долларов, после чего стал стабильно расти.

